Веденеев: не выделял бы особо Кокорина, он по-прежнему играет эпизодами

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу петербургской команды над израильским клубом «Бней Иегуда» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» в гостях победил со счётом 2:0, голы забили Доменико Кришито и Александр Кокорин.
«Это конец противостояния, «Зенит» проходит дальше. У «Бней Иегуда» больше нет шансов, счёт смертельный. Класс игроков просто разный. Сегодня хозяева хорошо играли, старались, неровное поле, духота, июль – самый жаркий месяц в Израиле, – все факторы были на стороне израильтян. И, тем не менее, «Зенит» выиграл. Сначала мне показалось странным, что Манчини перетасовал среднюю линию, но потом я прикинул календарь на ближайшие матчи, и его решение стало мне понятно. Сейчас важнее набирать очки в чемпионате.
Я бы не выделял особо Кокорина. Соперники не самые сильные. Плюс Александр по-прежнему играет эпизодами, нельзя сказать, что все 90 минут матча он играет на высоком уровне», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.