Шалимов: «Краснодар» недооценил «Люнгбю»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал игру своей команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю» (2:1).
«Плохая игра с нашей стороны: все, включая тренерский штаб, виноваты в подготовке. Мы недооценили эту команду. Часто ошибались, пропустили очень много контратак, если была соперник был выше классом, мы закончили бы плачевно сегодняшнюю игру. Нам, откровенно говоря, повезло, где-то вратарь Андрей Синицын нас выручил, и в итоге мы их дожали в конце. Хорошо, что вырвали победу, доставили радость зрителям, которые мучились и плевались всю игру почти. Но так сложилось, чтобы все были счастливы в концовке. Сейчас у нас задача номер один – восстановиться перед матчем со «Спартаком». Травмированных у нас немало", – приводят слова Шалимова «Кубанские новости».
Шалимов дал оценку двум воспитанникам клубной академии — Ивану Игнатьеву и Магомеду-Шапи Сулейманову, забившему победный гол.
«Ивану было тяжело первый тайм: мы играли медленно, вместо 2-3 касаний было 5-6. Всё тормозило, расстояние между игроками были неправильными. Поэтому мячи до него практически не доходили. Как мог отыграл. Они с нами давно уже тренируются, играли в товарищеских матчах, выглядели достойно. Сегодня Магомед вышел на замену и, я считаю, усилил игру. Но опять же, радоваться сейчас, что это наши воспитанники, не надо. Они уже в команде. Радоваться можно, но недолго. Нам надо думать о других вещах», — заявил Шалимов.