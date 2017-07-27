Манчини: матч «Зенита» с «Бней Иегуда» оказался гораздо сложнее, чем я ожидал

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал гостевую победу над клубом «Бней Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждёт непростой матч. Оказался ли он таким, как я ожидал? Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней Иегуда» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».
Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегуда» в Лиге Европы