Синицын: со «Спартаком» «Краснодар» постарается сыграть более организованно

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Тяжёлый матч, немножко душно было. Какие-то варёные в первом тайме были. Соперник – хорошая команда с добротным подбором игроков. Они навязали хорошую игру, здорово контролировали мяч. Тяжело было войти в игру. После перерыва прибрали немного инициативу к своим рукам.
Недооценка? Нет, какая недооценка? В еврокубках играют лучшие команды своих стран, нельзя недооценивать. Как вписалась в состав молодёжь? Один мальчишка нас вытащил, правда, я после этого его не видел, видимо, бежал за трибуну. В целом хорошо помогли, ничего не испортили, подкрепление растёт.
Матч со «Спартаком»? Посмотрим, мы всегда играем на победу. Постараемся сыграть более организованно. В физическом плане чуть утомились, так как пришлось пахать все 90 минут, чтобы дожать соперника. Но есть небольшой промежуток времени, чтобы восстановиться.
У нас есть определённый запас прочности. В Дании что-то доработаем, перестроимся, не будет так жарко. Надеюсь, всё будет хорошо", — цитирует Синицына Rusfootball.