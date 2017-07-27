Сулейманов: когда забил «Люнгбю», толком ничего не понял сразу

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своей команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю» (2:1). В этой встрече форвард стал автором победного гола.
«Есть ли ощущение, что сегодня я спас команду? Нет, не чувствую такого. Просто получилось так, что забил гол. Когда выходил на замену, тренер сказал мне обострить игру и попытаться забить. Когда получилось забить, то ничего сам толком не понял сразу. Только эмоции в голове были. Я помню, как угловой был и как мяч ко мне катился. Всё. Больше ничего не помню.
Волнение у меня, конечно, было. Всё-таки это моя первая игра на новом стадионе. С первым касанием волнение уже ушло, и дальше играл как мог. Кого первым побежал поздравлять после гола? К своим пацанам из «молодёжки». Мы договаривались, что если кто-то из нас забьёт, то сразу побежит к своим. Проставляться перед командой не буду. Просто будем отдыхать, а затем готовиться к новой игре.
Согласен, что в целом игра сегодня у «Краснодара» не складывалась. Но такое бывает в футболе. Надеюсь, что больше подобное не повторится», — цитирует Сулейманова Rusfootball.
Посмотреть видео гола Сулейманова можно в «твиттере» РФПЛ.