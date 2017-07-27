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Дзюба: дал Кокорину фору, сейчас присматриваюсь

27 июля 2017, четверг. 23:38. Футбол

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над израильской командой «Бней-Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного Лиги Европы сообщил, что два из 35 голов, которые он и Александр Кокорин, по словам главного тренера петербургской команды Роберто Манчини, должны забить в этом сезоне, забиты Кокориным.

«Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь.

Ждать ли каких-то новостей в «Инстаграме»? Возможно", — сказал в шутку Дзюба в эфире программы «Все на матч».

Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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