Дзюба: дал Кокорину фору, сейчас присматриваюсь

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над израильской командой «Бней-Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного Лиги Европы сообщил, что два из 35 голов, которые он и Александр Кокорин, по словам главного тренера петербургской команды Роберто Манчини, должны забить в этом сезоне, забиты Кокориным.
«Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь.
Ждать ли каких-то новостей в «Инстаграме»? Возможно", — сказал в шутку Дзюба в эфире программы «Все на матч».
Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.