Классон: «Краснодар» скорее не ожидал такой игры «Люнгбю», а не недооценил его

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу своей команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю» (2:1).
«Остались ли какие-то эмоции после такой непростой игры? Кое-какие эмоции остались. На самом деле, было очень тяжело. Датчане оказались сильными соперниками. Плюс ещё эта жара… Сочетание этих двух факторов сделали матч непростым. Тем не менее, мы сумели вырвать победу. Нужно отдать должное датской команде. Они достаточно сильны для своего уровня. Соперник очень много и хорошо играл в быстрый пас, делая это лучше нас. Очень хорошо и активно убегали в контратаки, с чем нам было тяжело бороться. Где-то в обороне им везло, когда нам не удавалось забить, но в атаке они были хороши и умелы.
Шалимов отмечал ранее, что команда слишком медленно двигает мяч? Я не уверен, могу ли я согласиться со словами нашего тренера. Но со своей стороны хочу сказать, что всю сегодняшнюю игру мы с каждой минутой играли всё лучше и лучше, а последние 15 минут вообще показали себя единой командой. В этом противостоянии у нас четыре тайма. Два из них мы уже отыграли, ещё два – осталось. Я надеюсь, что в Дании мы покажем хороший футбол, чем добьёмся положительного для нас результата.
Тренер также отметил, что «Краснодар» недооценил сегодняшнего соперника? Я думаю, что мы сегодня ожидали немного другой игры от них. Мы рассчитывали на длинные передачи, забросы. Я бы не сказал, что это недооценка, мы просто готовились чуть-чуть к другой игре от них. Они быстро перемещались, играли в одно-два касания и быстро выбегали в контратаки. Скорее это был некий элемент неожиданности, а не недооценка соперника.
Что касается того, успеем ли мы восстановиться к матчу со «Спартаком», то, думаю, у нас отличный состав. Я уверен, что так и будет. Сегодня была проведена очень сильная ротация вдобавок ко всему. Что к «Спартаку», что к следующей игре в Лиге Европы мы будем готовы полностью. К тому же у нас есть резерв из свежих игроков, которые не играли в этом матче», — цитирует Классона Rusfootball.