Кокорин посвятил свой гол и победу «Зенита» ушедшему из жизни Валерию Маслову

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посвятил свой гол и победу в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда» (2:0) бывшему футболисту московского «Динамо» Валерию Маслову, который скончался на 78-м году жизни.
«Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг… Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо вам за всё. Эта победа и гол в вашу честь. Я знаю, что вы всегда где-то рядом. Вечная память, Валерий Павлович Маслов...» — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».