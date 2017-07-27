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Макгиди: О'Коннор рассказывал, что в России потрясающие цыпочки

27 июля 2017, четверг. 23:54. Футбол

Полузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди рассказал, как в своё время оказался в «Спартаке». По его словам, перед трансфером в московский клуб он общался с экс-форвардом «Локомотива» Гарри О'Коннором.

«Конечно, странный был трансфер. У меня был агент, который на самом деле являлся скорее финансовым советником. Когда я выступал в „Селтике“, он сообщил мне о возможности перейти в „Спартак“, который играл в Лиге чемпионов и у которого много денег. Меня поначалу это не особо впечатлило.

«Селтик» просил £ 10 млн (по текущему курсу — € 11,2 млн), и красно-белые были согласны отдать эту сумму. Так что решение о трансфере предстояло принять мне. Мне хотелось играть в Англии, однако этому мешала позиция «Селтика». Им хотелось получить как можно больше денег, и предложение «Спартака» было лучшим. Я знал об интересе из Англии, но команды из АПЛ не были готовы отдавать за меня такие деньги.

Ленни отвёл меня в офис и наглядно показал, чего я лишусь, если не перейду в «Спартак». Ответил ему, что деньги — это не главное в моей жизни, да и в «Селтике» неплохо платят. В итоге я всё-таки решил рассмотреть это предложение, а в «Спартаке» сказали, что они передумали. Впрочем, чуть позже этот клуб вновь вышел на связь и предложил ещё больше денег, отчаянно пытался меня убедить подписать контракт. Мне говорили, что если я откажусь, то они возьмут Жервиньо. Я тогда думал о новом вызове. В итоге посмотрел на условия в Москве и решился принять вызов.

Пообщался тогда с О'Коннором, и он мне сказал следующее: «Там потрясающие цыпочки, невероятные деньги и фантастическая ночная жизнь. Не упускай возможность, приезжай!» Но я поехал туда по другим причинам. Просто решил, что это вполне неплохой вариант", — сказал Макгиди в интервью Open Goal.

«Сандерленд» объявил о переходе Макгиди
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Гарри О'Коннор Эйден Макгиди
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