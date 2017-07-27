Наставник «Люнгбю»: с такими игроками «Краснодар» всегда будет нас недооценивать

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен прокомментировал поражения от «Краснодара» (1:2) в первом гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Мы играли в наш лучший футбол за последнее время. Команда была полностью готова, и первая часть игры прошла хорошо. Мы держали мяч, создавали голевые моменты. Я думал, что мы так и будем держаться с соперником на одном уровне. Это великолепное достижение для команды. Все игроки сделали всё, что могли, я ими очень горжусь. В сравнении с тем бюджетом, который есть у нас, и с тем, который есть у «Краснодара», мои игроки сделали всё, что могли, и я ими горжусь.
Гол на последних минутах в наши ворота, конечно, делает разницу во всей ситуации. Чтобы проходить дальше, нам всё равно нужно побеждать. Конечно, я очень расстроен, особенно игроки. Они много работали, и я думаю, качество игры сегодня даёт основания надеяться на хороший исход в следующей игре.
Удивил ли сегодня «Краснодар»? Сегодня был один сюрприз — наш уровень. Верю, что с такими хорошими игроками, как у них, они всегда будут недооценивать нас. Мы должны с уважением относиться ко всем игрокам. Это большое достижение для нас, потому что играем на другом уровне, более волнующем, высоком. Он очаровывает болельщиков. Думаю, мои игроки справились с задачей.
Я сравнивал «Краснодар» с драконом? До сих пор это дракон, но мы его огонь потушили. На последней минуте была искра, которая всё сожгла. И я верю, что этого дракона мы сможем потушить. После сегодняшней игры ничего не изменилось, ничего особо не потеряли. Самое плохое чувство для тренера — это вот так проиграть на последних секундах, но у нас есть игра в следующий четверг. Мы надеемся продержаться на таком уровне все 90 минут. Мы играли на таком стадионе, где все болели против нас. Этот четверг остался за «Краснодаром», в следующем – посмотрим», — цитирует Нильсен Russfootball.