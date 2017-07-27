Лунёв: «Бней Иегуда» чем-то напомнила «Рубин»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал гостевую победу над израильской командой «Бней Иегуда» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Моё спасение? Соперник пробил — я отбил. Вот и всё. Обычная ситуация. «Бней Иегуда» — добротная команда, организованная. Чем-то напомнила «Рубин» по манере игры.
Ни о какой недооценке речи нет. Первая игра, тем более на выезде, — это всегда тяжело, потому что соперник хочет что-то доказать и своим болельщикам, и самим себе. Думаю, мы справились с установкой. Самое главное, что не пропустили и одержали победу.
Тяжело ли играть при такой жаре? Тяжеловатенько было, да", — приводит слова Лунёва официальный сайт «Зенита».
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