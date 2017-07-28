А. Кержаков: если Кокорин продолжит в том же духе, то один забьёт 35 голов

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал игру форварда петербургской команды Александр Кокорина в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильским клубом «Бней Иегуда». Сине-бело-голубые в гостях победили со счётом 2:0, а Кокорин стал автором второго гола.
«Кокорин находится в хорошей физической форме, нацелен на гол. Он совершил рывок на 90-й минуте, поучаствовал в комбинации и сам забил. Хорошо реализовал момент, пробил с носка. Мы этого ждали от Саши. Надеемся, дождались настоящего Кокорина. Если он продолжит в том же духе, то один забьёт за сезон 35 голов — это задача, которую Манчини поставил перед ним и Дзюбой. Дай бог, чтобы и Артём включился в гонку бомбардиров», — сказал Кержаков в эфире программы «Все на матч».