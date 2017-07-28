Экс-форвард «Локомотива» Кайседо продолжит карьеру в «Лацио»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, принадлежащий в настоящее время «Эспаньолу», продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает сайт журналиста Ди Марцио.
По информации издания, 28-летний эквадорский футболист близок к переходу в «Лацио». 28 июля Кайседо приедет в Рим, чтобы пройти медосмотр для своей новой команды. Сумма трансфера составит € 3 млн.
По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.
«Лацио» договорился с Азмуном и предложил «Рубину» € 15 млн