Муслера продлил контракт с «Галатасараем»

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера продлил контракт с этой командой. Как сообщает официальный сайт «Галатасарая», 31-летний футболист сборной Уругвая продлил действующее соглашение до 2021 года.
Муслера перешёл в «Галатасарай» из «Лацио» в 2011 году. В составе турецкого клуба он выиграл три чемпионата, три Кубка и четыре Суперкубка Турции. В составе сборной Уругвая Муслера провёл 90 матчей и выиграл Копа Америка — 2011.
«Официально — до 2021 года, но в моём сердце — до конца жизни», — написал Муслера в своём «твиттере».
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Фернандо Муслеры.
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