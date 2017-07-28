Агент ФИФА: Азмун хочет провести этот сезон в «Рубине»

Агент ФИФА Улиссе Савини, который имеет тесные связи с «Лацио», поделился информацией по поводу слухов о возможном переходе нападающего «Рубина» Сердара Азмуна в римский клуб.
«Азмун — молодой, разноплановый футболист, и он очень силён. Я знаком с его окружением, и мне известно, что Сердар хочет провести этот сезон с „Рубином“, чтобы бороться за титул и не упустить возможности попасть на чемпионат мира», — приводит слова Савини Lalaziosiamonoi.
Ранее федерация футбола Ирана сообщила через официальную страницу в «Инстаграме», что Азмун перейдёт из «Рубина» в «Лацио» за € 18 млн.
Иранская федерация сообщила о переходе Азмуна в «Лацио» за € 18 млн