Шалимов — игрокам «Краснодара»: нам показали, что РФПЛ и ЛЕ — разные вещи

«Краснодар» опубликовал видеозапись, на которой запечатлены эмоции футболистов в раздевалке после победного матча с «Люнгбю» (2:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Это первая игра. Нам показали сегодня, что Европа и чемпионат России — это абсолютно разные вещи. Молодцы, что вырвали», — сказал главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, обращаясь к игрокам.
Видео доступно на «Чемпионате».
Счёт в матче открыл «Люнгбю» — автором гола стал Йеппе Кьер. «Краснодар» сумел быстро отыграться — спустя три минуты Виктор Классон оказался первым на отскоке и сравнял счёт. Победу «Краснодару» принёс точный удар 17-летнего воспитанника клубной академии Магомеда-Шапи Сулейманова на третьей компенсированной минуте. Ответный матч между «Люнгбю» и «Краснодаром» состоится в Дании 3 августа.