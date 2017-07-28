Братья Хонатан и Джованни дос Сантос вновь будут играть за один клуб

«Лос-Анджелес Гэлакси» на своём официальном сайте объявил о трансфере мексиканского полузащитника Хонатана дос Сантоса из «Вильярреала». Подробности сделки не разглашаются.
Стоит отметить, что в «Гэлакси» выступает старший брат Хонатана Джованни, который перешёл в «Лос-Анджелес» в 2015 году также из «Вильярреала». Помимо общих выступлений за «жёлтую субмарину», братья играют за сборную Мексики, а также вместе занимались в академии «Барселоны».
По итогам минувшего сезона Хонатан дос Сантос принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, стал автором двух голов и трёх результативных передач. В активе футболиста 27 матчей за национальную сборную Мексики.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелес Гэлакси».
Швайнштайгер будет капитаном сборной звёзд MLS в матче с «Реалом»