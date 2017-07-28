Эдер: Спаллетти положительно влияет на «Интер»

Нападающий «Интера» Эдер отметил вклад главного тренера Лучано Спаллетти в игру «нерадзурри». Ранее «Интер» одержал победу над «Баварией» в Международном кубке чемпионов со счётом 2:0, а Эдер стал автором обоих забитых мячей.
«Это была подготовительная игра, но мы очень рады, потому что «Бавария» — отличная команда. У нас всё замечательно, и мы надеемся, что так же будем выступать и в чемпионате. Лучано Спаллетти положительно влияет на «Интер». Он провёл отличную работу в «Роме». Мы должны следовать его указаниям, и нас ждёт отличный сезон», — цитирует Эдера Football Italia.
Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами России, а также по одному разу завоёвывали Кубок и Суперкубок страны. Спаллетти возглавил «Интер» 9 июня 2017 года, подписав контракт на два года.