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Эдер: Спаллетти положительно влияет на «Интер»

28 июля 2017, пятница. 04:20. Футбол

Нападающий «Интера» Эдер отметил вклад главного тренера Лучано Спаллетти в игру «нерадзурри». Ранее «Интер» одержал победу над «Баварией» в Международном кубке чемпионов со счётом 2:0, а Эдер стал автором обоих забитых мячей.

«Это была подготовительная игра, но мы очень рады, потому что «Бавария» — отличная команда. У нас всё замечательно, и мы надеемся, что так же будем выступать и в чемпионате. Лучано Спаллетти положительно влияет на «Интер». Он провёл отличную работу в «Роме». Мы должны следовать его указаниям, и нас ждёт отличный сезон», — цитирует Эдера Football Italia.

Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами России, а также по одному разу завоёвывали Кубок и Суперкубок страны. Спаллетти возглавил «Интер» 9 июня 2017 года, подписав контракт на два года.

Спаллетти: цель «Интера» — финишировать в четвёрке сильнейших в Серии А
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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