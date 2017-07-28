175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бечирай: я семь дней не спал после вылета «Динамо» из РФПЛ

28 июля 2017, пятница. 06:22. Футбол

Нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай в интервью VTBRussia рассказал о своих эмоциях после вылета клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

«На тот момент я провёл в Москве половину сезона. Я всё время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймёшь, что прошлого не изменить. Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически — я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-Лигу», — цитирует Бечирая VTBRussia.

29-летний нападающий сборной Черногории выступает за «Динамо» с 2016 года. В составе бело-голубых форвард провёл 46 матчей во всех турнирах и стал автором 12 забитых мячей.

Источник: VTBRussia Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Динамо Москва Фатос Бечирай
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
06:29 «Бней Иегуда» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор матча
06:23 «Краснодар» — «Люнгбю» — 2:1. Видеообзор матча
06:22 Бечирай: я семь дней не спал после вылета «Динамо» из РФПЛ
05:56 Ибрагимович сравнил себя с Кинг-Конгом
05:37 Пирло: не думаю, что «Милан» будет вести борьбу за скудетто
05:33 Швец: в «Ахмате» всё на высшем уровне, разницы по сравнению с «Вильярреалом» нет
04:51 Дибала о переходе в «Барселону»: всё зависит от «Ювентуса»
04:20 Эдер: Спаллетти положительно влияет на «Интер»
04:07 Швец должен возобновить тренировки с партнёрами по «Ахмату» на следующей неделе
03:49 Братья Хонатан и Джованни дос Сантос вновь будут играть за один клуб
02:55 Руни: было здорово вновь выйти на «Гудисон Парк» в синей футболке «Эвертона»
02:22 Стали известны все пары 1/4 финала женского Евро-2017
02:00 Шалимов — игрокам «Краснодара»: нам показали, что РФПЛ и ЛЕ — разные вещи
02:00 Агент ФИФА: Азмун хочет провести этот сезон в «Рубине»
01:52 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Видеообзор матча
01:33 Муслера продлил контракт с «Галатасараем»
01:19 Сулейманов — самый молодой автор гола российских команд в еврокубках в истории
00:55 Экс-форвард «Локомотива» Кайседо продолжит карьеру в «Лацио»
00:38 Россия — шестая в рейтинге УЕФА
00:38 Гранквист: «Спартак» — сильная команда, не считаю, что с ними что-то произошло
00:19 Фурсенко: мне кажется, что Дзюба и Кокорин точно себя реализуют в этом сезоне
00:06 Иванович: в ответной игре «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться
00:04 «Эвертон» победил «Ружомберок», «Марсель» обыграл «Остенде» в Лиге Европы
00:01 А. Кержаков: если Кокорин продолжит в том же духе, то один забьёт 35 голов
27 июля 2017, четверг
23:56 Лунёв: «Бней Иегуда» чем-то напомнил «Рубин»
23:55 Наставник «Люнгбю»: с такими игроками «Краснодар» всегда будет нас недооценивать
23:54 Макгиди: О'Коннор рассказывал, что в России потрясающие цыпочки
23:42 Кокорин посвятил свой гол и победу «Зенита» ушедшему из жизни Валерию Маслову
23:39 Классон: «Краснодар» скорее не ожидал такой игры «Люнгбю», а не недооценил его
23:38 Дзюба: дал Кокорину фору, сейчас присматриваюсь
23:27 «Спарта» с Караваевым в составе проиграла в гостях «Црвене Звезде»
23:18 Сулейманов: когда забил «Люнгбю», толком ничего не понял сразу
23:14 Синицын: со «Спартаком» «Краснодар» постарается сыграть более организованно
23:00 Манчини: матч «Зенита» с «Бней Иегуда» оказался гораздо сложнее, чем я ожидал
22:57 Маурисио Перейра: думали, что «Люнгбю» будет играть верхом, а они играли низом
22:51 «Милан» на выезде обыграл «Университатю» в Лиге Европы
22:50 Шалимов: «Краснодар» недооценил «Люнгбю»
22:47 Видео: Дмитрий Сычёв угадывает – футболист или поезд
22:44 Веденеев: не выделял бы особо Кокорина, он по-прежнему играет эпизодами
22:38 Гол сына Ривалдо помог бухарестскому «Динамо» сыграть вничью с «Атлетиком»
22:25 Деменко: думаю, к ответной игре «Краснодар» подойдёт более серьёзно
22:21 Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегуда» в Лиге Европы
22:00 Сычёв: когда перестал забивать за «Локомотив», пообщался с тибетским ламой
21:57 Пьяные шотландские хоккеисты спровоцировали фанатов «Зенита»
21:55 Нойштедтер принёс победу «Фенербахче», «Судува» разгромила «Сьон» с Митрюшкиным
Все новости RSS
Партнерский контент