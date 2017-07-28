Бечирай: я семь дней не спал после вылета «Динамо» из РФПЛ

Нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай в интервью VTBRussia рассказал о своих эмоциях после вылета клуба в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.
«На тот момент я провёл в Москве половину сезона. Я всё время думал о вылете команды, почему именно мы. Бывает, посидишь, подумаешь и поймёшь, что прошлого не изменить. Почему остался? Я хотел помочь клубу вернуться в РФПЛ. Было очень тяжело психологически — я семь дней не спал после вылета. Все ребята выдали максимум и за год вернулись в Премьер-Лигу», — цитирует Бечирая VTBRussia.
29-летний нападающий сборной Черногории выступает за «Динамо» с 2016 года. В составе бело-голубых форвард провёл 46 матчей во всех турнирах и стал автором 12 забитых мячей.