«Ювентус» предложил € 17 млн и Лемина за защитника «Валенсии» Канселу

«Ювентус» предложил € 17 млн и Марио Лемина за защитника «Валенсии» Жоао Канселу, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Валенсия» запросила € 35 млн за защитника сборной Португалии, но «Ювентус» надеется включить в сделку Марио Лемина, к которому «летучие мыши» проявляли интерес. Отмечается, что «Ювентус» надеется на положительный исход переговоров, так как ранее уже отпускал в «Валенсию» нападающего Симоне Дзадзу и голкипера Нето.
23-летний Канселу в минувшем сезоне провёл 35 матчей в чемпионате Испании и стал автором одного забитого мяча. В составе сборной Португалии защитник провёл 5 матчей и забил 3 мяча.
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