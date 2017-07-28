Бартомеу надеется на маленькую революцию в игре «Барселоны» с Вальверде

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил надежду на то, что под руководством нового главного тренера Эрнесто Вальверде команда будет в некоторой степени непредсказуемой для соперников. Глава каталонского клуба подчеркнул, что в последнее время соперники боролись с сине-гранатовыми успешнее.
«В последние два года соперники многому научились и поняли, как играть против „Барселоны“. Возможно, именно в этом и заключается причина того, что мы не выигрывали всё. Между тем в составе „Барселоны“ выступают очень сильные игроки. Так что Вальверде принесёт с собой новые идеи, совершив маленькую революцию. Мы знаем о слабостях нашей игры, и он будет работать над ними», — цитирует Бартомеу Marca.
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