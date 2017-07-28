Пулишич: у «Боруссии» Д отличные шансы выиграть чемпионат Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич перед стартом очередного сезона настроен очень оптимистично. Футболист хочет выиграть Бундеслигу и считает, что у его команды есть для этого все предпосылки.
«У „Боруссии“ отличные шансы выиграть чемпионат Германии. Что же касается меня самого, то в последнем сезоне я немало играл и сделал важный шаг в своём футбольном развитии. Я бы хотел продолжать двигаться в этом направлении и забивать чаще», — приводит слова Пулишича Bild.
В минувшем сезоне Пулишич принял участие в 29 матчах национального первенства, став автором 3 голов и 6 результативных передач.