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Пулишич: у «Боруссии» Д отличные шансы выиграть чемпионат Германии

28 июля 2017, пятница. 07:43. Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич перед стартом очередного сезона настроен очень оптимистично. Футболист хочет выиграть Бундеслигу и считает, что у его команды есть для этого все предпосылки.

«У „Боруссии“ отличные шансы выиграть чемпионат Германии. Что же касается меня самого, то в последнем сезоне я немало играл и сделал важный шаг в своём футбольном развитии. Я бы хотел продолжать двигаться в этом направлении и забивать чаще», — приводит слова Пулишича Bild.

В минувшем сезоне Пулишич принял участие в 29 матчах национального первенства, став автором 3 голов и 6 результативных передач.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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