Ракитич: в Неймаре никаких изменений не заметили, он выкладывается на все 100%

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал последние события, связанные с нападающим команды Неймаром. Судьба футболиста сборной Бразилии в каталонском клубе продолжает оставаться неясной. В услугах игрока заинтересован «ПСЖ», сделавший ему очень привлекательное предложение. СМИ ранее сообщали, что парижане практически договорились с Неймаром по всем вопросам.
«Мы переносим сложившуюся ситуацию нормально. Уже известно, что думают игроки нашей команды на этот счёт. Неймар играет важную роль в команде, являясь частью семьи. Мы все хотим, чтобы он остался. В Неймаре мы никаких изменений не заметили, он выкладывается на все сто процентов. Будет ли ошибкой его переход в „ПСЖ“? Наверное, об этом будет знать только он. Какое бы решение он ни принял, мы отнесёмся к этому с уважением. Как партнёр по команде и его друг я прошу Неймара остаться», — цитирует Ракитича Marca.