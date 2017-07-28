Сычёв: китайская философия — это космос полнейший

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Спартака», а также сборной России Дмитрий Сычёв, который недавно возобновил карьеру в составе клуба «Локомотив-Казанка», рассказал о притяжении к Китаю и его философии.
«Мне захотелось узнать побольше о чае, Китае, философии. Я много книжек прочитал, а потом и поехал туда. Поразило восприятие мира. У них другая матрица. Вот есть iPhone, а есть Android. Тот, кто пользовался одной системой, сразу не поймёт, как функционирует другая. Русский проводник-переводчик водил нас по закрытым местам на юге страны, в заповедник, где расположились даосские храмы, буддийские. Мы разговаривали со всеми мудрецами, с настоятелями. Кто хотел, делал поклонение. Нам объяснили: «Ваша философия заключается в том, что русским нужен результат, вы всегда ставите какие-то цели». А в Китае главное – путь. Вот наша необходимость в достижении цели подразумевает под собой нервные ситуации. Если что-то не получилось — начинаешь срываться и теряться, искать, куда себя приткнуть, лишь бы что-то доказать. А в Китае чёткое понимание: если работаешь в поле и выращиваешь овощи, то это твой, интересный путь, процесс, в котором ты находишь смысл, радость. Я неделю переваривал ту информацию — это космос полнейший.
Для них смерть — это, грубо говоря, одно из звеньев цепи, но не конец – наоборот, путь в лучший из миров. Хотя есть это во многих религиях. Мне было интересно, я много перечитал ещё во время футбольной карьеры. Где путешествовал – везде старался узнавать нюансы. Та же Индонезия – это ислам, индуизм, много всего интересного. Когда начинаешь изучать, то понимаешь, почему одни люди так делают, почему эдак, какие у них вопросы, отчего какие-то исторические события случались. Я не стал буддистом. Это всё для образования. Я православный. Постоянно хожу в церковь, у нас она есть рядом с дачей, в Подмосковье», — сказал Сычёв, побывавший в редакции «Чемпионата».
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