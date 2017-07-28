«СКА-Хабаровск» продаёт пакет билетов на матчи с «Анжи», «Рубином» и «Спартаком»

Администрацией «СКА-Хабаровск» принято решение о создании дополнительного сервиса для болельщиков – пакета билетов на ближайшие три домашних матча Премьер-Лиги.
«Билеты 2-й категории на домашние матчи, которые состоятся в августе 2017 года, будут продаваться сразу на 3 игры: с „Анжи“ (8 августа), с „Рубином“ (13 августа) и со „Спартаком“ (27 августа). Стоимость пакета из билетов 2-й категории — 1000 рублей. Обращаем ваше внимание, что билеты 3-й и 4-й категорий составляющей частью пакета не являются», — говорится на официальном сайте хабаровского клуба.
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