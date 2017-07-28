Шмельцер одобряет сборы немецких клубов в азиатских странах и США

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер не понимает дискуссий насчёт сборов немецких команд в азиатских странах и США. На днях «Баварию» за это раскритиковал главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль, считая, что клуб этим создаёт футболистам дискомфорт, обусловленный сменой климата и некоторыми другими факторами. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал слова Хазенхюттля циничными.
«Вопрос приемлемости таких поездок вообще не стоит на повестке дня. Для грандов они стали нормальной практикой. У нас ведь в этих странах столько болельщиков. И если мы там появляемся перед ними и тренируемся, то это своеобразная возможность выразить им благодарность», — цитирует Шмельцера интернет-портал Goal.