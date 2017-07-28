В марте грабители вынесли из дома Терри вещи на сумму £ 400 тыс.

Стало известно, что и на какую сумму грабители в марте этого года вынесли из дома защитника «Астон Виллы» Джона Терри. Тогда игрок, ещё выступавший в составе «Челси», отдыхал с супругой в горах, а грабители проникли в дом и вынесли ценные вещи. Спустя четыре месяца стало известно, что именно украли преступники.
Mirror сообщает, что воры украли ювелирные изделия Cartier стоимостью £ 219 тыс., кольцо — £ 61 тыс., первое издание Гарри Поттера – £ 18 тыс., несколько пар дизайнерских часов и сумочек. Общая сумма составила £ 400 тыс. (около € 447 тыс).
В ближайшее время суд должен вынести приговор пятерым грабителям, которых удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения.
Злоумышленники могли использовать «Инстаграм» Терри для ограбления его дома