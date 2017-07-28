Бывший полузащитник «Ахмата» Мирзов подписал контракт с «Тосно»

Бывший полузащитник «Ахмата» Резиуан Мирзов стал игроком «Тосно». На этой неделе стало известно, что грозненский клуб и 24-летний футболист пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Таким образом, Мирзов перебрался в стан дебютанта РФПЛ на правах свободного агента.
«Я подписал соглашение с «Тосно». Контракт с «Ахматом» мы расторгли по обоюдному согласию – там на меня не рассчитывали как на игрока стартового состава. Поговорил с Олегом Кононовым и попросил меня отпустить, президент клуба Рамзан Кадыров пошёл мне навстречу, за что я ему очень благодарен. Он верил в меня до последнего дня и не хотел, чтобы я уходил, но мне надо играть, а не сидеть на скамейке запасных.
Не считаю переход в «Тосно» шагом назад. Постараюсь принести максимальную пользу своей новой команде, готов решать серьёзные задачи.
Очень важно играть, иметь постоянную практику. Тем более не играл я давно. Если я буду сидеть в запасе, у меня не будет шансов попасть на чемпионат мира. Понимаю, что сейчас это звучит очень громко, но мне бы этого очень хотелось. Это стало одним из определяющих факторов, чтобы сменить обстановку», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.