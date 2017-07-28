Мак: с «Олимпиком» ПАОК показал не лучшую игру

Полузащитник Роберт Мак, принадлежащий «Зениту» и выступающий на правах аренды за греческий ПАОК, прокомментировал выездную ничью с донецким «Олимпиком» (1:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Это была не лучшая игра в нашем исполнении. Первый матч всегда сложен, нужно обретать свой темп. Нам удалось забить на выезде и проявить бойцовский характер после пропущенного гола.
Впереди неделя, чтобы поработать и обдумать ситуацию. Я уверен, что мы сможем пройти дальше. Это не оправдание, но каждый раз у нас не получается победить в первом поединке, зато дома результат в нашу пользу», – цитирует Мака пресс-служба ПАОК.
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