Анчелотти не считает, что сбор в азиатских странах навредил «Баварии»

В Германии продолжаются дискуссии относительно целесообразности проведения сборов в дальних зарубежных странах. На днях «Баварию» за это раскритиковал главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль, считая, что клуб, ездивший на сбор в Китай и Сингапур, этим создаёт футболистам дискомфорт, обусловленный сменой климата и некоторыми другими факторами. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал слова Хазенхюттля циничными. В спор вмешались спортивный директор «Лейпцига» Ральф Рангник и наставник мюнхенцев Карло Анчелотти. Рангник напомнил недавние слова президента немецкого гранда Ули Хёнесса. Последний по поводу сборов сказал: «То, что делает „Бавария“, уже на грани допустимого».
«Всё это неправда. У нас были соответствующие товарищеские матчи. „Баварии“ сбор в Азии пошёл на пользу», — цитирует Анчелотти интернет-издание Sport1.