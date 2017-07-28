Лескано: находился в «Реале» до 16 лет, потом перешёл в «Ливерпуль»

Новичок «Анжи» нападающий Хуан Эдуардо Лескано рассказал, как он оказался в мадридском «Реале» в юном возрасте, после чего тренировался с молодёжной командой «Ливерпуля».
«У меня был тренер в Аргентине, который порекомендовал меня в „Реал“. И я в итоге оказался в Испании. В этой стране я находился до шестнадцати лет, потом перешёл в „Ливерпуль“, а после вернулся в „Реал“.
В «Ливерпуле» я только тренировался с «молодёжкой». У меня не было рабочей визы и европейского паспорта. Я ждал, но потом решил вернуться в Мадрид, где играл два года за молодёжную команду. Ну а после поехал играть в Арабские Эмираты. Там в команде были хорошие игроки – Графите, Луис Хименес. Они мне сказали: «Хуан, ты ещё молод, возвращайся лучше в Европу», — цитирует Лескано пресс-служба «Анжи».