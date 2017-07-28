«Тосно» объявил о переходе Мирзова на правах аренды

Бывший полузащитник «Ахмата» Резиуан Мирзов официально стал игроком «Тосно». Об этом сообщает пресс-служба клуба. В «Тосно» 24-летний футболист будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18.
На этой неделе стало известно, что «Ахмат» и Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Впоследствии футболист подписал договор с «Ростовом» и был отдан в аренду.
В «Тосно» Резиуан Мирзов будет играть под 22-м номером.
Фото Резиуана Мирзова в футболке «Тосно» также доступно в «Твиттере».
Бывший полузащитник «Ахмата» Мирзов подписал контракт с «Тосно»