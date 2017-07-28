Маслов: видел в своей жизни разные концерты, но концерт в Грозном затмил всё!

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о старте пермского клуба в чемпионате и поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Ростовом» 30 июля.
«Буквально за два дня до матча у нас сорвалась игра на сборах с сильным соперником. Нам она была очень важна. Но это не оправдание, конечно. Хотя и неприятная вещь. Старт в чемпионате получился скомканным. Причины всем известны, но бывает и такое. Всё-таки это были выездные игры. Я видел в своей жизни разные концерты, но концерт в Грозном затмил всё! Возможно, в этой обстановке хозяева подготовились к игре чуть лучше.
Мы хотим, чтобы в воскресенье вместо валидола были validollz. К сожалению, в обоих матчах нам не удались первые таймы. А потом могли забить. Как-то несобранно начинали. Но дома, заверяю вас, такого не будет.
Надеюсь, все наши новички станут героями для пермских болельщиков. Нигматуллина знаем давно, он прибавляет, здорово отыграл прошлый сезон. Сиваков провёл полсезона в Оренбурге. Хотели пригласить ещё зимой, не смогли тогда договориться. Игрок сборной Беларуси, он заслуживает уважения", — сказал Маслов в эфире программы «Авторитет на Авторадио».