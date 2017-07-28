Маттеус объяснил слова о том, что у «Баварии» уже не будет такого преимущества

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал свои слова, сказанные на днях. Маттеус, в частности, сказал, что мюнхенцы больше не смогут иметь такое преимущество в Бундеслиге, как в предыдущие годы, поскольку некоторые команды существенно усилили свою игру.
«Я имел в виду не только те команды, которые занимают места на верхних строчках турнирной таблицы и хотят бороться за титул чемпиона страны. Камнем преткновения для „Баварии“ могут стать и такие команды, которые не являются лидерами. Особенно, если у „Баварии“ в первом круге будут проблемы в игре», — цитирует Маттеуса интернет-издание Sport1.
Маттеус: «Бавария» уже не сможет иметь такое преимущество в Бундеслиге