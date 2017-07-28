В Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 4-го тура ФНЛ.
Полузащитник «Зенита-2» Йоан Молло дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест в адрес зрителей в перерыве домашнего матча с «Сибирью» (2:1). Также француз оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Ранее стало известно, что, когда игроки «Зенита-2» уходили в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. В ответ француз показал болельщикам средний палец.
КДК рассмотрит неприличный жест, который Молло показал болельщикам «Зенита»