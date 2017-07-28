Маротта: «Ювентус» не продаст Дибалу ни за какие деньги

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта настаивает на том, что клуб не продаст нападающего Пауло Дибалу ни за какие деньги. Ранее в услугах аргентинца была заинтересована «Барселона», а сам футболист отметил, что всё зависит от «старой синьоры».
«Пауло не будет продан ни за какие деньги. Мы отклонили так много предложений. Дибала счастлив в «Ювентусе», а когда это так, то футболист остаётся в команде», — цитирует Маротту Tuttosport.
Напомним, что в апреле Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года.
Дибала о переходе в «Барселону»: всё зависит от «Ювентуса»