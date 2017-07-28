Экс-форвард «Реала» Уго Санчес одобрил суммы на трансферном рынке

Бывший нападающий мадридского «Реала» Уго Санчес не видит ничего плохого в том, что на трансферном рынке предлагают за футболистов огромные деньги. Многие возникшую тенденцию называют сумасшествием, однако мексиканец её одобряет. Санчес сказал об этом в контексте информации о том, что «Реал» договорился с «Монако» о приобретении нападающего Килиана Мбаппе за € 180 млн.
«Если говорят о таких суммах, значит, трансферный рынок находится в таком развитии. И мне нравится, что он на таком уровне. Это значит, что повышается качество футбола», — приводит слова Санчеса AS.