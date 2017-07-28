Бывший полузащитник «Ахмата» Пирис стал игроком «Монпелье»

Полузащитник Факундо Пирис, известный в России по выступлению за «Терек» (ныне «Ахмат»), продолжит карьеру во Франции. 27-летний уругваец подписал контракт с «Монпелье», о чём сообщает пресс-служба клуба.
«Я очень рад и с нетерпением жду тот момент, когда смогу присоединиться к команде. Хочу принести пользу «Монпелье» и помочь клубу в достижении целей», — сказал Пирис.
В «Монпелье» уругвайский полузащитник будет играть под 27-м номером.
Фото, на котором Факундо Пирис подписывает котракт, можно посмотреть в «Твиттере».
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