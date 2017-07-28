«СКА-Хабаровск» может подписать контракт с Г. Габуловым

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что клуб может усилить состав полузащитником Георгием Габуловым.
«Вероятность перехода Георгия Габулова в «СКА-Хабаровск», безусловно, существует, но давайте чуть-чуть подождём. Возможно, через какое-то время что-то объявим официально», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Последним клубом 28-летнего игрока был «Оренбург», за который он не сыграл ни одного матча из-за травмы в прошлом сезоне. На данный момент Габулов является свободным агентом.
Г. Габулов подписал контракт с «Оренбургом»