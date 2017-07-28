Гендиректор «СКА-Хабаровск»: досады от ухода Лескано в «Анжи» не испытываю

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал переход нападающего Хуана Лескано в «Анжи», отметив, что досады в связи с этим не испытывает.
«Досады от ухода Лескано в «Анжи» не испытываю. Хуан – очень хороший футболист, у нас всё было по-честному и всё оговорено контрактными условиями. Каждая из сторон эти условия соблюла. Лескано помог нам выйти в РФПЛ, потому не имели права поступить иначе. Даже из соображений совести. Хотя дело и не только в этом. Всё было оговорено, когда Хуан только пришёл к нам. Лескано сделал выбор, а я и попечительский совет с уважением отнеслись к его решению», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Анжи» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Лескано