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Румменигге: согласны с Анчелотти, что нам не нужна замена Бернату

28 июля 2017, пятница. 13:27. Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не собирается искать замену защитнику Хуану Бернату, выбывшему из строя вследствие травмы. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы согласны с Анчелотти, что нам не нужна замена Бернату. В лице Марко Фридля у нас есть футболист, способный сыграть на этой позиции», — приводит слова Румменигге tz.

Бернат получил травму голеностопа в матче с «Миланом» (0:4) в рамках Международного кубка чемпионов. По прогнозам врачей он выбыл из строя на шесть-восемь недель.

Источник: TZ Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Карло Анчелотти Хуан Бернат Травмы — футбол
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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