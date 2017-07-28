Румменигге: согласны с Анчелотти, что нам не нужна замена Бернату

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не собирается искать замену защитнику Хуану Бернату, выбывшему из строя вследствие травмы. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«Мы согласны с Анчелотти, что нам не нужна замена Бернату. В лице Марко Фридля у нас есть футболист, способный сыграть на этой позиции», — приводит слова Румменигге tz.
Бернат получил травму голеностопа в матче с «Миланом» (0:4) в рамках Международного кубка чемпионов. По прогнозам врачей он выбыл из строя на шесть-восемь недель.