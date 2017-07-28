Неймар чуть не подрался с защитником Семеду на тренировке «Барселоны»

На последней тренировке «Барселоны» произошёл неприятный инцидент с участием нападающего Неймара и нового защитника команды Нелсона Семеду, сообщает AS.
Футболист сборной Бразилии был очень недоволен жёстким подкатом Семеду против него и вышел из себя. Он был готов наброситься с кулаками на португальского футболиста, если бы не вмешались партнёры по команде. Они пытались успокоить разбушевавшегося бразильца, который хотел подбежать к Семеду и ударить его.
Судьба Неймара в каталонском клубе продолжает оставаться неясной. Заинтересованный в его услугах «ПСЖ» сделал ему очень привлекательное предложение. СМИ ранее сообщали, что парижане практически договорились с Неймаром по всем вопросам.
Видео также доступно в «Твиттере».