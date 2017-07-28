Конте: Бакайоко ничего не знает о моих игровых идеях, нужно время, чтобы понять

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что новичок лондонского клуба полузащитник Тьемуа Бакайоко пока не понимает его игровую философию. 22-летний француз подписал с лондонским клубом контракт на пять лет и будет выступать под номером 14.
«Очень важно, чтобы игроки работали со мной и понимали мою игровую философию. Бакайоко, например, ничего не знает о моих игровых идеях, и ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться и понять. Это серьёзная трудность для тренера, у которого есть игровые идеи и который хочет привить команде идентичность. То же самое сейчас касается Мораты и Рюдигера. Если игрок прибывает в состав как можно скорее, это облегчает мою работу», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
«Челси» объявил о переходе Бакайоко