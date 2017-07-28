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«Уфа» одержала третью победу подряд в молодёжном первенстве, обыграв «Урал»

28 июля 2017, пятница. 13:54. Футбол

В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 3-го тура. В одном из них «Урал» принимал «Уфу» и потерпел третье поражение в сезоне, в то время как уфимцы выиграли третью встречу кряду.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Журавлёв, который отличился на 37-й и 42-й минутах. После перерыва Линар Мухаметшин и Марк Криворог довершили разгром – 4:0.

В другом матче, который проходил в Москве, ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» — 3:0. Для «армейцев» это первая победа в сезоне-2017/18. В составе ЦСКА по голу на свой счёт записали Астемир Гордюшенко, Дмитрий Меренчуков и Виталий Жиронкин.

Таблицу российского молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
28 июля 2017, пятница. 12:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
0 : 4
Уфа-мол.
Уфа
0:1 – Журавлёв – 37, 0:2 – Журавлёв – 42, 0:3 – Мухаметшин – 78, 0:4 – Криворог – 90
Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
28 июля 2017, пятница. 12:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
3 : 0
СКА-Хабаровск-мол.
Хабаровск
1:0 – Гордюшенко – 22, 2:0 – Меренчуков – 51, 3:0 – Жиронкин – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Урал ФК Уфа
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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