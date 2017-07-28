«Уфа» одержала третью победу подряд в молодёжном первенстве, обыграв «Урал»

В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 3-го тура. В одном из них «Урал» принимал «Уфу» и потерпел третье поражение в сезоне, в то время как уфимцы выиграли третью встречу кряду.
В составе победителей дубль оформил Вячеслав Журавлёв, который отличился на 37-й и 42-й минутах. После перерыва Линар Мухаметшин и Марк Криворог довершили разгром – 4:0.
В другом матче, который проходил в Москве, ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» — 3:0. Для «армейцев» это первая победа в сезоне-2017/18. В составе ЦСКА по голу на свой счёт записали Астемир Гордюшенко, Дмитрий Меренчуков и Виталий Жиронкин.
Таблицу российского молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».