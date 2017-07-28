Контракт Мирзова с «Ростовом» подписан по схеме 3+1

Контракт полузащитника Резиуана Мирзова с «Ростовом» был подписан по схеме «3+1», сообщает официальный сайт ростовской команды.
Ранее стало известно, что «Ахмат» и Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Впоследствии футболист подписал договор с «Ростовом» и был отдан в аренду в «Тосно». В команде из Ленинградской области 24-летний футболист будет играть до конца сезона-2017/18.
В прошлом сезоне Мирзов провёл за «Терек» (ныне — «Ахмат») всего восемь матчей (два — в основном составе), не отметившись результативными действиями.
«Тосно» объявил о переходе Мирзова на правах аренды