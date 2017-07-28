Вальехо: Зидан попросил наслаждаться футболом

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо надеется добиться успехов в составе «сливочных». Прошлый сезон футболист на правах аренды играл за «Айнтрахт».
«Зидан прежде всего попросил меня получать наслаждение от футбола. Всем игрокам он советовал быть спокойными и делать свою работу. У нас дни с положительными эмоциями и трудной работой, как и должно быть. Благодаря этому мы выработаем должную динамику на весь сезон. Очень доволен тем, что нахожусь в рядах этого клуба», — приводит слова Вальехо AS.
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