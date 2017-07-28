Полузащитник дортмундской «Боруссии» Мерино перешёл в «Ньюкасл»

«Ньюкасл Юнайтед», вернувшийся в Премьер-Лигу, усилился полузащитником дортмундской «Боруссии» и молодёжной сборной Испании Микелем Мерино. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Мерино был взят в аренду на один сезон. 21-летний полузащитник стал пятым новичком «Ньюкасла» во время летнего трансферного окна.
«Я очень рад оказаться здесь, быть частью такого клуба. С нетерпением жду первых тренировок, хочу встретить новых товарищей по команде и начать играть в футбол. Знаю, что «Ньюкасл» отличный клуб и хороший город. У меня были разные варианты, но этот самый подходящий», — сказал Мерино.
Микель Мерино перешёл в дортмундскую «Боруссию» в июле 2016 года из «Осасуны».
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