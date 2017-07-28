Иллгнер: хочу видеть Мбаппе в «Реале», но его цена неоправданно высока

Бывший голкипер мадридского «Реала» Бодо Иллгнер считает, что трансферная стоимость нападающего «Монако» Килиана Мбаппе слишком высока. Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» достиг соглашения с монегасками о приобретении Мбаппе за180 млн, однако информация была опровергнута «Монако».
«Цены игроков, о которых говорят в последнее время, на самом деле не соответствуют их стоимости. Правда, цены определяет рынок, это вина не парня, а системы. Речь идёт о замечательном футболисте. Я хочу видеть Мбаппе в „Реале“, но его цена неоправданно высока», — цитирует Иллгнера Marca.
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