Михел: уже давно не видел такого слабого судейства в еврокубках

Президент ПАОК Любош Михел прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, отметив слабую, на его взгляд, работу судей во главе с Аленом Бьери из Швейцарии.
«Олимпик» удивил в хорошем смысле этого слова. Команда собранная и физически готова. Мы своей ошибкой при стандарте позволили им забить гол, но хорошо, что потом нам удалось отыграться. Скажу, что для меня игра соперника – позитивный сюрприз. Видно, что в команде долгое время работает один и тот же тренер, есть свой стиль игры, ребята знают, что нужно делать на поле. Они хорошо сегодня отыграли.
Надеюсь, дома нам будет проще, у нас есть ещё неделя на подготовку, неделя для того, чтобы разобрать сегодняшний матч и нашу плохую игру в нем. Я уверен, что дома, при забитых трибунах ПАОК будет играть в совершенно другой футбол.
В концовке матча был спорный эпизод, когда Махарадзе выбил мяч на угловой, там должен был быть свободный удар, потому что в том эпизоде стоппер «Олимпика» умышленно отдавал передачу назад вратарю, а в таком случае вратарь не имеет прав играть рукой, поэтому и должен был быть назначен свободный удар.
Но судья в этом матче… Мне в целом не понравилось его ведение игры, понимание некоторых эпизодов с нарушениями правил. Я уже давно не видел такого слабого судейства в еврокубках", — цитирует Михела Xsport.