Иллгнер: за последние годы Навас доказал, что является фантастическим вратарём

Бывший голкипер «Реала» Бодо Иллгнер похвалил вратаря мадридцев Кейлора Наваса. 50-летний немец считает костариканца фантастическим футболистом.
«Есть вратари с более громкими именем, чем Навас, такие как Нойер или Де Хеа. Но надо иметь перед собой целостную картину: подходит ли голкипер команде, играет ли он на соответствующем уровне и готов ли биться за команду. И думаю, что в последние годы Навас доказал, что является фантастическим вратарём и может отлично играть за «Реал», — цитирует Иллгнера Marca.
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